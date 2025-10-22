انتهت إجراءات التسليم والتسلم الإداري للنادي الإسماعيلي، يوم الثلاثاء، وذلك من جانب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

وجرت الإجراءات، تنفيذًا لقرار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمتعلق بشأن وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي.

وتواجدت اللجنة في مقر الإسماعيلي، واطلعت على الوضعين المالي والإداري، تمهيدًا لبداية العمل وتسييره خلال الفترة المقبلة، لحين صدور قرار بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النادي.

بيان الإسماعيلي

جاء بيان الإسماعيلي على النحو التالي: "أنهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة إجراءات التسليم والتسلم الإداري للنادي الإسماعيلي تنفيذا لقرار الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي".

وأتم الإسماعيلي: "واطلعت اللجنة على الوضعين المالي والإداري للنادي تمهيدًا لتيسير العمل داخله إلى حين صدور قرار بتشكيل لجنة تتولى إدارة النادي، وفقًا لما ورد في قرار وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن".

قرار وزارة الرياضة

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، بعد أن رصدت مخالفات خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شؤون النادي، وفقًا للبيان الإعلامي الصادر منها.

وتضمن القرار الوزاري، إيقاف واستبعاد المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها.