الاختبار المحلي الأول لتوروب.. الأهلي يواجه الاتحاد السكندري لاقتناص صدارة الدوري

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:09 ص 22/10/2025
الأهلي

الأهلي

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في الخامسة مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

اقتناص صدارة الدوري

يحتل الأهلي حاليًا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا مؤقتا بـ20 نقطة.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

ولا بديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط للانقضاض على صدارة الدوري لأول مرة هذا الموسم.

فوز الأهلي ضد الاتحاد السكندري سيقوده إلى صدارة المسابقة المحلية برصيد 21 نقطة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد التألق في أخر 4 مباريات لبطولة الدوري أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، ثم الفوز على حرس الحدود بنتيجة 3-2، والانتصار أمام الزمالك بنتيجة 2-1، وبعدها الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2.

الاختبار المحلي الأول لتوروب

تعتبر مباراة الاتحاد السكندري، هي الاختبار المحلي الأول للدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

واجتاز توروب الخطوة الأولى مع الأهلي بعدما فاز على إيجل نوار بطل بوروندي بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكانت هذه هي المباراة الأولى لتوروب مع الأهلي بعد تعيينه في منصب المدير الفني خلفا للمدرب المؤقت عماد النحاس.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير.

الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، مصطفى العش، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، مروان عطية، أشرف بنشرقي، محمد ‏مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: نيتس جراديشار.

وشهدت قائمة النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مجموعة من الغيابات التي ضربت الأحمر، قبل المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي مجموعة من اللاعبين بسبب الإصابة على رأسها محمد شريف، وأشرف داري وكريم فؤاد، وحسين الشحات وإمام عاشور.

قائمة الاتحاد السكندري

أعلن تامر مصطفي، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمي: محمود جنش، صبحي سليمان وأحمد المنشاوي.

خط الدفاع: أبو بكر إليادي، عبد الرحمن بودي، عبد الغني محمد، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، محمد سامي وكريم الديب.

خط الوسط: عمرو صالح، مؤمن شريف، ناصر ناصر، محمد توني، محمد كناريا، هشام عادل وسيفوري إيزاك.

خط الهجوم: فافيور أكيم، أحمد عيد، عبد الله فوزي، فادي فريد وجون إيبوكا.

حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم مصطفى الشهدي حكمًا لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري وشريف عبدالله مساعد أول وأحمد زيدان مساعد ثاني وعبد الحكيم ناصر حكم رابع.

ويتولى حسام عزب إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو "فار" ويساعده هشام ربيع.

بطاقة المباراة

الطرفان: الأهلي والاتحاد السكندري.

الحدث: الجولة 11 من الدوري المصري.

التوقيت: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب: ستاد القاهرة الدولي.

الحكم: مصطفى الشهدي.

القناة الناقلة: أون سبورت 1.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الاتحاد السكندري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

