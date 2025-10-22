أعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

يحتل الأهلي حاليًا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا مؤقتا بـ20 نقطة.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - نيتس جراديشار - أشرف بنشرقي.

دكة بدلاء الأهلي

يتواجد 9 لاعبين على دكة بدلاء النادي الأهلي خلال مواجهة الاتحاد السكندري، من بينهم محمد مجدي "أفشة" وأليو ديانج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.