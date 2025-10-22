وجهت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة في ملعب القاهرة الدولي، رسالة إلى المدير الفني الجديد للفريق، قبل مباراة الاتحاد السكندري التي ستجري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي في الخامسة مساءً.

رسالة جماهير الأهلي لمدرب الفريق

رفعت جماهير الأهلي رسالة دعم لمدرب الفريق الجديد ييس توروب، خلال تواجدها في ملعب القاهرة، وذلك تعبيرًا عن دعمهم له في مستهل مشواره مع القلعة الحمراء.

وتضمنت رسالة جماهير النادي الأهلي، التالي: "ييس توروب نثق بك.. معًا سنصنع التاريخ".

وجاءت رسالة جماهير الأهلي، من أجل غرس الثقة في المدرب الجديد للفريق، والتي رفعها أنصار الأحمر في الظهور الأول للجهاز الفني على ملعب الأحمر.

وحرص ييس توروب، على التوجه إلى جماهير النادي الأهلي ومبادلتهم التحية، وسط هتافات الدعم الموجهة للدنماركي قبل بداية مباراة الاتحاد السكندري.

وقاد ييس توروب، فريق الأهلي، خلال مباراة واحدة أمام إيجل نوار البوروندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الضيوف (الأحمر) بهدف نظيف.