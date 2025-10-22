المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

1 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"معًا سنصنع التاريخ".. رسالة جماهير الأهلي لييس توروب (صورة وفيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:42 م 22/10/2025
الأهلي

رسالة جماهير الأهلي

وجهت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة في ملعب القاهرة الدولي، رسالة إلى المدير الفني الجديد للفريق، قبل مباراة الاتحاد السكندري التي ستجري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي في الخامسة مساءً.

رسالة جماهير الأهلي لمدرب الفريق

رفعت جماهير الأهلي رسالة دعم لمدرب الفريق الجديد ييس توروب، خلال تواجدها في ملعب القاهرة، وذلك تعبيرًا عن دعمهم له في مستهل مشواره مع القلعة الحمراء.

وتضمنت رسالة جماهير النادي الأهلي، التالي: "ييس توروب نثق بك.. معًا سنصنع التاريخ".

وجاءت رسالة جماهير الأهلي، من أجل غرس الثقة في المدرب الجديد للفريق، والتي رفعها أنصار الأحمر في الظهور الأول للجهاز الفني على ملعب الأحمر.

وحرص ييس توروب، على التوجه إلى جماهير النادي الأهلي ومبادلتهم التحية، وسط هتافات الدعم الموجهة للدنماركي قبل بداية مباراة الاتحاد السكندري.

وقاد ييس توروب، فريق الأهلي، خلال مباراة واحدة أمام إيجل نوار البوروندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الضيوف (الأحمر) بهدف نظيف.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الاتحاد السكندري جماهير الأهلي فريق الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

28

عرضية من أحمد زيزو خرجت أعلى مرمى الاتحاد إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg