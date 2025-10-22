يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا الجدول مؤقتًا برصيد 20 نقطة. على الجانب الآخر، يأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، في صراع للحفاظ على مركزه في البطولة.

وعلى صعيد التشكيل، أجرى المدرب الدنماركي للأهلي تعديلًا وحيدًا على قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد، مقارنة بالتشكيل الذي خاض به مباراة أيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا، حيث تم الدفع بالسلوفيني نيتس جراديشار في مركز الهجوم بدلاً من محمد شريف.

ويقدم موقع يلا كورة عبر صفحته على فيسبوك بثًا مباشرًا لتحليل تشكيل الفريقين، ومناقشة فرص كل منهما في حصد نقاط المباراة.