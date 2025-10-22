المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشر يلا كورة.. تحليل فوز الأهلي على الاتحاد السكندري في الدوري المصري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:02 م 22/10/2025
بنشرقي زيزو الأهلي

الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري

حقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح المغربي أشرف بن شرقي التسجيل للأهلي في الدقيقة 15 بعد تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف أحمد سيد "زيزو" الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وفي المقابل، قلص فادي فريد الفارق لصالح الاتحاد السكندري بتسجيله الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة 68، ليشعل الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وشهدت المباراة حالتي طرد، حيث حصل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي على بطاقة حمراء في الدقيقة 78، فيما تعرض كريم الديب لاعب الاتحاد للطرد في الدقيقة 85.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة ليستعيد صدارة جدول الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

ويقدم موقع يلا كورة عبر صفحته على فيسبوك بثًا مباشرًا لتحليل المباراة، والحديث عن أسباب فوز الأهلي وخسارة الاتحاد، بمشاركة الزميل عبد القادر سعيد وتقديم محمد الهادي.

الأهلي الدوري المصري الاتحاد السكندري زيزو بن شرقي فادي فريد أحمد نبيل كوكا

