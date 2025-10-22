المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد 180 دقيقة.. كيف يرى ييس توروب أداء لاعبي الأهلي؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:03 م 22/10/2025
ييس توروب

ييس توروب - الأهلي

يبدو أن الدنماركي ييس توروب غير راضٍ على ما قدمه لاعبو الأهلي حتى الآن رغم تحقيق الفوز في أول مباراتين له أمام إيجل نوار والاتحاد السكندري.

وبدأ توروب مهمته مع الأهلي منذ أيام عندما قاد تدريب الفريق في أول ظهور أمام إيجل نوار بطل بوروندي بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز خارج أرضه أمام إيجل نوار بنتيجة 1-0، علمًا أن لقاء الإياب سيقام بالقاهرة يوم السبت المقبل.

المهمة الأولى لتوروب.. نسر الأهلي يبدأ رحلة الثالثة عشر بالفوز على إيجل نوار (فيديو)

ماذا قال توروب عن أداء لاعبي الأهلي بعد 180 دقيقة؟

ظهر المدرب الدنماركي في تصريحاته عقب اللقاء الأول ضد إيجل نوار، قائلًا: "سعيد بتحقيق الفوز، لكني لست راضيًا تمامًا عن أداء الفريق في الشوط الثاني، بعدما منحنا المنافس فرصة للتقدم ومحاولة تهديد مرمانا".

وظهر توروب في مباراته الثانية مع الأهلي ولكن هذه المرة محليًا عندما فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكعادة هذا الموسم، ما زال الأهلي يعاني في الشوط الثاني وتحديدًا على المستوى الدفاعي.

وقال توروب بعد لقاء الاتحاد السكندري: "لا بد أن نعمل على تطوير اللاعبين، أنا غير راض عن أداء اللاعبين لكن سنعمل على تطويرهم، بالنسبة لي كرة القدم تتمثل في الفوز".

ويرى المدرب الدنماركي أن اللاعبين كانوا جيدين في أول 60 دقيقة ضد الاتحاد، قائلًا: "بالنسبة لي أول 45 أو 60 دقيقة كانوا جيدين واستطعنا أن نتقدم، لكن بعد ذلك منحنا المنافس فرصة للدخول في المباراة".

وأمام توروب عمل صعب رغم ضيق الوقت من أجل تطوير أداء اللاعبين خاصة في الجانب الدفاعي، خاصة وأن الأهلي لا يحقق الفوز بسهولة ودائمًا ما تكون أخطاء الدفاع حاضرة.

اقتنص صدارة الدوري.. ثنائية زيزو وبنشرقي تقود الأهلي للفوز على الاتحاد السكندري (فيديو وصور)

مباريات الأهلي القادمة:

25 أكتوبر.. الأهلي ضد إيجل نوار.. دوري أبطال أفريقيا

29 أكتوبر.. بتروجيت ضد الأهلي.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

9 نوفمبر.. سيخوض الأهلي إما المباراة النهائية للسوبر أو لقاء تحديد المركز الثالث

مباراة الأهلي القادمة
الدوري المصري الاتحاد السكندري إيجل نوار ييس توروب مباريات الأهلي القادمة يلاكوره

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
ليفربول

ليفربول

3

تمريرات بين لاعبي فرانكفورت وسط الملعب للسيطرة على الكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
ما قبل المباراة
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
يوفنتوس

يوفنتوس

3

سجال على الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg