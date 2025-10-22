بعد 180 دقيقة.. كيف يرى ييس توروب أداء لاعبي الأهلي؟

يبدو أن الدنماركي ييس توروب غير راضٍ على ما قدمه لاعبو الأهلي حتى الآن رغم تحقيق الفوز في أول مباراتين له أمام إيجل نوار والاتحاد السكندري.

وبدأ توروب مهمته مع الأهلي منذ أيام عندما قاد تدريب الفريق في أول ظهور أمام إيجل نوار بطل بوروندي بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز خارج أرضه أمام إيجل نوار بنتيجة 1-0، علمًا أن لقاء الإياب سيقام بالقاهرة يوم السبت المقبل.

ماذا قال توروب عن أداء لاعبي الأهلي بعد 180 دقيقة؟

ظهر المدرب الدنماركي في تصريحاته عقب اللقاء الأول ضد إيجل نوار، قائلًا: "سعيد بتحقيق الفوز، لكني لست راضيًا تمامًا عن أداء الفريق في الشوط الثاني، بعدما منحنا المنافس فرصة للتقدم ومحاولة تهديد مرمانا".

وظهر توروب في مباراته الثانية مع الأهلي ولكن هذه المرة محليًا عندما فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكعادة هذا الموسم، ما زال الأهلي يعاني في الشوط الثاني وتحديدًا على المستوى الدفاعي.

وقال توروب بعد لقاء الاتحاد السكندري: "لا بد أن نعمل على تطوير اللاعبين، أنا غير راض عن أداء اللاعبين لكن سنعمل على تطويرهم، بالنسبة لي كرة القدم تتمثل في الفوز".

ويرى المدرب الدنماركي أن اللاعبين كانوا جيدين في أول 60 دقيقة ضد الاتحاد، قائلًا: "بالنسبة لي أول 45 أو 60 دقيقة كانوا جيدين واستطعنا أن نتقدم، لكن بعد ذلك منحنا المنافس فرصة للدخول في المباراة".

وأمام توروب عمل صعب رغم ضيق الوقت من أجل تطوير أداء اللاعبين خاصة في الجانب الدفاعي، خاصة وأن الأهلي لا يحقق الفوز بسهولة ودائمًا ما تكون أخطاء الدفاع حاضرة.

مباريات الأهلي القادمة:

25 أكتوبر.. الأهلي ضد إيجل نوار.. دوري أبطال أفريقيا

29 أكتوبر.. بتروجيت ضد الأهلي.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

9 نوفمبر.. سيخوض الأهلي إما المباراة النهائية للسوبر أو لقاء تحديد المركز الثالث