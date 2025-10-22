ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا تحديات مختلفة ومباريات قوية في 16 يوما.

وكان الزمالك استعاد الثقة مرة أخرى مع فيريرا بعد فوز كاسح على ديكيداها الصومالي بنتجة 6-0 في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مستقبل فيريرا في خطر بسبب تذبذب النتائج وأدى ذلك إلى خسارة صدارة الدوري، وهزيمته في القمة ضد الأهلي.

ورفض مسؤولو الزمالك إقالة يانيك فيريرا، حيث جددوا الثقة فيه، أملا في تصحيح المسار واستعادة الانتصارات وهو ما حدث أمام ديكيداها الصومالي.

ويخوض الزمالك مواجهة الإياب ضد ديكيداها لحسم التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية، ثم سيتحول إلى منافسات الدوري بمواجهتين ضد البنك الأهلي وطلائع الجيش.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

وسيكون التحدي الأكبر للزمالك مع يانيك فيريرا هو خوض بطولة السوبر المصري في أبوظبي.

ويلعب الزمالك بين 24 حتى 9 نوفمبر 5 مباريات بمختلف البطولات.

مباريات الزمالك القادمة:

24 أكتوبر.. الزمالك ضد ديكيداها الصومالي.. إياب دور الـ32 من الكونفدرالية

30 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد الزمالك.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الزمالك ضد طلائع الجيش.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الزمالك ضد بيراميدز.. نصف نهائي السوبر المصري

9 نوفمبر.. سيخوض الزمالك إما المباراة النهائية للسوبر أو لقاء تحديد المركز الثالث (ضد الأهلي أو سيراميكا كليوباترا).