كلام فى الكورة
صدارة الأهلي وغياب الزمالك.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ11

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:28 م 22/10/2025
الأهلي - الاهلي

الأهلي

المصور: محمد معروف

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن ينهي منافسات الجولة الـ11 متصدرًا لأول مرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وأصبح المارد الأحمر منفردًا بالصدارة بعد أن تعثر المصري بالتعادل مع سموحة في ختام منافسات الجولة الحادية عشر.

وشهدت الجولة الـ11 غياب الزمالك بعد حصوله على راحة "باي" بسبب إقامة الدوري من 21 ناديا هذا الموسم.

طالع نتائج مباريات الجولة الـ11 من هنا

ترتيب الدوري المصري

صعد الأهلي إلى صدارة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة.

وخاض الفريق الأحمر 10 مباريات، فاز في 6، تعادل 3، وخسر في لقاء وحيد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليًا المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

ويأتي الزمالك رابعًا برصيد 18 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري مباريات الزمالك مباريات الأهلي

