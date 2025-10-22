أحدث الموضوعات
بعد 180 دقيقة.. كيف يرى ييس توروب أداء لاعبي الأهلي؟
10 أسماء.. اتحاد الكرة يكشف عن حكام كأس السوبر المصري
مهمة سهلة واستعادة لقب غائب.. 16 يومًا مثيرًا ينتظر يانيك فيريرا مع الزمالك
السلسلة بدأت.. كم مباراة تفصل توروب عن الانطلاقة الأفضل في مسيرته قبل الأهلي؟
وكيل بنتايك: يجب على الزمالك احترام العقود.. والأهلي لم يفاوضنا
