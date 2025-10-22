يجهز مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، شكوى رسمية ضد جماهير النادي الأهلي بسبب أحداث مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

وانتصر الأهلي على الاتحاد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشارت قناة الزمالك عن طريق مقدم البرنامج الرئيسي محمد أبو العلا إلى أن مجلس الإدارة قرر التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية، ضد جماهير الأهلي، على خلفية الهتافات والسباب الجماعي ضد الزمالك خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للنقطة 21 في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط.

ويستعد نادي الزمالك حاليا لمواجهة ديكيداها الصومالي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة أيضا كانت قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 6-0.

وغاب الزمالك عن المشاركة في الجولة الـ 11 من بطولة الدوري بسبب نظام المسابقة في الموسم الحالي 2025-26.