مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

قناة الزمالك: مجلس الإدارة قرر تقديم شكوى رسمية ضد تجاوزات جماهير الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:47 م 22/10/2025
جماهير الأهلي

جماهير الزمالك - صورة أرشيفية

يجهز مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، شكوى رسمية ضد جماهير النادي الأهلي بسبب أحداث مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

وانتصر الأهلي على الاتحاد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشارت قناة الزمالك عن طريق مقدم البرنامج الرئيسي محمد أبو العلا إلى أن مجلس الإدارة قرر التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية، ضد جماهير الأهلي، على خلفية الهتافات والسباب الجماعي ضد الزمالك خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للنقطة 21 في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط.

ويستعد نادي الزمالك حاليا لمواجهة ديكيداها الصومالي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة أيضا كانت قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 6-0.

وغاب الزمالك عن المشاركة في الجولة الـ 11 من بطولة الدوري بسبب نظام المسابقة في الموسم الحالي 2025-26.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الاتحاد الزمالك الدوري المصري قناة الزمالك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
ليفربول

ليفربول

77

فرصة هدف لليفربول بعد تسديدة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

74

تبديل لصالح ريال مدريد.. دخول كامافينجا وخروج اردا جولر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
