بعدما حصل صلاح محسن، مهاجم نادي المصري البورسعيدي، على بطاقة صفراء ثالثة في الدوري المصري مساء اليوم الأربعاء، تأكد غيابه عن مباراة الأهلي القادمة.

وكان المصري البورسعيدي قد تعادل سلبيا مع سموحة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت هذه المباراة حصول صلاح محسن على بطاقة صفراء لتكون هذه البطاقة الصفراء الثالثة في الموسم الحالي بعد مباراتي حرس الحدود وبتروجيت في الجولة الرابعة والتاسعة، وبالتالي يغيب عن مباراة الأهلي القادمة.

الأهلي يلعب مع المصري البورسعيدي مساء يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر ضمن مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-26.

وقبل مباراة الأهلي سيغيب المصري عن الجولة الـ 12 للدوري، حيث سيخوض مباراة مع الاتحاد الليبي في لقاء يقام يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما سيلعب الأهلي في الجولة الـ 12 للدوري مع بتروجيت في لقاء يقام يوم 29 أكتوبر الجاري.

صلاح محسن لعب في الموسم الحالي 11 مباراة مع المصري بواقع 857 دقيقة، سجل خلالهم 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

صلاح محسن لعب ضد النادي الأهلي 6 مباريات لم ينتصر إطلاقا بل تعادل مرة واحدة وتلقى 5 هزائم، وسجل أمام الأهلي 3 أهداف.