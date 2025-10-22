كشف محمد علي بن رمضان، لاعب الأهلي، أهمية تحقيق فريقه للفوز في مباراة الاتحاد السكندري، مشيرا إلى أنه يحاول تطبيق تعليمات ييس توروب، المدير الفني الدنماركي.

وشارك بن رمضان في تحقيق الفوز للنادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال بن رمضان في تصريحات عبر قناة الأهلي: "نحمد الله على الفوز وحصد الـ 3 نقاط في مباراة الاتحاد، لأن ذلك كان مهمًا للغاية، وبهذه النتيجة سنتدرب في أجواء جيدة وطيبة ونستطع تطوير مستوانا لأننا نعيش أجواء الفوز، وسنتحسن من مباراة لأخرى".

وأضاف: "في الحقيقة كل الفرق التي تواجه الأهلي في مصر أو خارجها تكون صعبة لأنها تريد إظهار 100% من مستواها وتقديم أفضل أداء".

وأكمل بن رمضان: "ييس توروب مدرب كبير للغاية ومر على دوريات عديدة، وسيكون إضافة لكل الفريق، وأحاول بشكل شخصي تطبيق كل تعليماته لنصل لأبعد نقطة".

أما فيما يخص تأهل تونس والمنتخبات العربية لكأس العالم.. قال: "نحمد الله على تأهل معظم الفرق العربية إلى نهائيات كأس العالم، وهذا أمر يسعد الكرة العربية".

قبل أن يختتم: "على الصعيد الشخصي هذه ثاني كأس عالم لي وإن شاء الله نقدم كمنتخبات عربية كرة جميلة وتشرف كل العرب".