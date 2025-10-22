تقدم نادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الخميس، بشكوى رسمية ضد الحكم مصطفى الشهدي، الذي أدار مباراته مع الأهلي في الدوري.

وانتصر الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر أشرف بنشرقي بالتسجيل للأهلي، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء، ومن ثم قلص فادي فريد النتيجة لصالح الاتحاد لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

وأعرب الاتحاد في بيانه عن استيائه الشديد واستنكاره الكامل لما شهدته مباراة الفريق ضد الأهلي، من أخطاء تحكيمية مؤثرة للحكم مصطفى الشهدي، والتي أثرب بشكل مباشر على نتيجة المباراة.

وأضاف أن الحكم احتسب ركلة جزاء غير صحيحة عقب استدعائه من غرفة تقنية الفيديو لاصطدام الكرة بيد عبد الغني محمد، في حين أن جميع من شاهد وتابع المباراة رأى أن يد اللاعب كانت غير ممدودة وفي محيط جسده وأن وضعية يده التي لمست الكرة كانت طبيعية بالمقارنة بوضع جسمه، ولم يتعمد مطلقا لمس الكرة، وركلة الجزاء كانت سببا مباشرا في تغيير مجرى وسير المباراة، في مشهد يثير علامات استفهام كبرى حول مستوى التحكيم ومعاييره.

وتابع البيان أن استمرارا للقرارات التحكيمية غير الموفقة بالمرة من جانب حكم المباراة ودون أي مبرر قام الحكم بطرد قائد الفريق كريم الديب، دون وجه حق، فقط لمجرد حديثه معه في إطار دوره الطبيعي كقائد للفريق، وهو حق أصيل لأي قائد داخل المستطيل الأخضر، مما يؤكد النوايا غير الطيبة والتربص من جانب حكم المباراة، في حين أن الحكم كان يغض عن أي اعتراض أكثر حدة من جانب لاعبي الفريق المنافس، مما يؤكد وجود ازدواجية في المعايير وعدم العدالة في إدارة اللقاء.

ويؤكد نادي الاتحاد السكندري أنه طالما وقف بجانب التحكيم المصري بوصفه عنصرا أساسيا ضمن المنظومة الكروية، وأن استمرار دعمه ومساندته يصب في مصلحة جميع عناصر اللعبة، ورغم تعرض فريق الاتحاد لكثير من الأخطاء التحكيمية سواء هذا الموسم أو المواسم السابقة، إلا أن نادي الاتحاد اكتفى بتوجيه النظر والإشارة إلى هذه الأخطاء أملا في عدم تكرارها وأنها لم تكن معتمدة، حيث إن استمرار هذا المستوى المتدني لعنصر أساسي في منظومة كرة القدم المصرية وهو التحكيم، سيؤدي لا محالة إلى حدوث كوارث لا تحمد عقباها.

ويطالب الاتحاد إجراء تحقيق فيما حدث أمس من مهزلة تحكيمية وإعلان نتيجته، كذلك أيضا يطالب نادي الاتحاد لجنة الحكام الرئيسية بعدم إسناد أي مباريات مستقبلية تخص الاتحاد للحكم مصطفى الشهدي.