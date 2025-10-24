المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
من صناعة زيزو.. هدف بنشرقي ينافس على الأفضل في الجولة (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:54 م 24/10/2025
بنشرقي زيزو الأهلي

احتفال أشرف بنشرقي بهدفه أمام الاتحاد

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن ترشيح هدف المغربي أشرف بنشرقي، لاعب النادي الأهلي، على جائزة الأفضل خلال منافسات الجولة 11 من الدوري الممتاز.

ترشيح هدف بنشرقي

أشرف بنشرقي كان قد سجل هدف الأهلي الأول، في شباك الاتحاد السكندري، بعد كرة عرضية من أحمد زيزو، منح بها التقدم للأحمر.

ونشرت رابطة الأندية عبر صفحتها الرسمية، على منصة "X"، عن تواجد هدف بنشرقي من صناعة زيزو، ومنافسة 3 أهداف أخرى، وهم:

إنهاء أنور صقر لاعب الإسماعيلي أمام حرس الحدود.

تصويبة شوشة لاعب غزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية.

صاروخ علي زعزع لاعب مودرن سبورت في مواجهة وادي دجلة.

وتنطلق الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز، غد السبت، والتي تقام على مدار أيام الأسبوع المقبل، وصولًا إلى يوم الخميس.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري الممتاز الدوري المصري رابطة الأندية أحمد زيزو أشرف بنشرقي

