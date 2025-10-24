أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن ترشيح هدف المغربي أشرف بنشرقي، لاعب النادي الأهلي، على جائزة الأفضل خلال منافسات الجولة 11 من الدوري الممتاز.

ترشيح هدف بنشرقي

أشرف بنشرقي كان قد سجل هدف الأهلي الأول، في شباك الاتحاد السكندري، بعد كرة عرضية من أحمد زيزو، منح بها التقدم للأحمر.

أشرف بن شرقي يفتتح التسجيل لفريق الأهلي في مرمى الاتحاد

(الأهلي 1-0 الاتحاد) pic.twitter.com/hSunNaLZwV — ON Sport (@ONTimeSports) October 22, 2025

ونشرت رابطة الأندية عبر صفحتها الرسمية، على منصة "X"، عن تواجد هدف بنشرقي من صناعة زيزو، ومنافسة 3 أهداف أخرى، وهم:

إنهاء أنور صقر لاعب الإسماعيلي أمام حرس الحدود.

تصويبة شوشة لاعب غزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية.

صاروخ علي زعزع لاعب مودرن سبورت في مواجهة وادي دجلة.

▪️ تسديدة بن شرقي 🎯

▪️ إنهاء أنور صقر 🌟

▪️ تصويبة شوشة 💣

▪️ صاروخ زعزع 🚀



اختر أفضل هدف في الجولة الـ 11 من #دوري_nile ⚽️#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/2uSjVpM5rY — رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) October 24, 2025

وتنطلق الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز، غد السبت، والتي تقام على مدار أيام الأسبوع المقبل، وصولًا إلى يوم الخميس.