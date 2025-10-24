المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: حازم إمام يعود لمنصب نائب مدير قطاع الناشئين في الزمالك

محمد خيري

كتب - محمد خيري

03:56 م 24/10/2025
حازم إمام

حازم إمام

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على عودة حازم إمام لمنصب نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، بعد رحيله عن الفريق الأول بالنادي.

وقدّم حازم إمام استقالته من منصب المدرب المساعد في جهاز يانيك فيريرا.

وعلم يلا كورة، أن حازم إمام سوف يعود لمنصب نائب مدير قطاع الناشئين، وهو المنصب الذي كان يشغله قبل العمل في الفريق الأول.

وسوف يعمل حازم إمام بجوار تامر عبد الحميد "دونجا"، الذي يشغل نفس المنصب، تحت قيادة بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم.

وكان حازم إمام، قد عمل كمدرب مساعد في جهاز أيمن الرمادي، قبل قدوم يانيك فيريرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك، نتيجة 6-0 أمام ديكيداها الصومالي، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي، على ستاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك حازم إمام فيريرا قطاع ناشئين الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg