استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على عودة حازم إمام لمنصب نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، بعد رحيله عن الفريق الأول بالنادي.

وقدّم حازم إمام استقالته من منصب المدرب المساعد في جهاز يانيك فيريرا.

وعلم يلا كورة، أن حازم إمام سوف يعود لمنصب نائب مدير قطاع الناشئين، وهو المنصب الذي كان يشغله قبل العمل في الفريق الأول.

وسوف يعمل حازم إمام بجوار تامر عبد الحميد "دونجا"، الذي يشغل نفس المنصب، تحت قيادة بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم.

وكان حازم إمام، قد عمل كمدرب مساعد في جهاز أيمن الرمادي، قبل قدوم يانيك فيريرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك، نتيجة 6-0 أمام ديكيداها الصومالي، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي، على ستاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.