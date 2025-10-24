أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الجمعة، عقوبات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026".

وأقيمت الجولة الـ11 في الدوري الممتاز على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء والأربعاء.

وغاب الزمالك عن تلك الجولة لحصوله على راحة "باي" بسبب أن الدوري يقام بـ21 فريقًا هذا الموسم.

وجاءت عقوبات الجولة الـ11 على النحو التالي:

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري:

- إيقاف مروان عطية لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف أحمد نبيل كوكا لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

- توقيع غرامة مالية على فريق الأهلي قيمتها 150 ألف جنيه ومنع المتواجدين من حضور مباراة واحدة وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير ضد نادي منافس.

- إيقاف كريم الديب لاعب فريق الاتحاد السكندري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المقاولون العرب وإنبي:

- إيقاف عمر طارق مصطفى داود، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف أجيري جواكيم، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية:

- إيقاف محمد عبد اللطيف عوض الله أحمد، لاعب فريق غزل المحلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف أحمد حامد عبده شوشه، لاعب فريق غزل المحلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف عصام أمين سليمان الفيومي، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

- إيقاف وسام إسماعيل محمد دسوقي، مدرب حراس مرمى فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

- توجيه لفت نظر لعصام أمين سليمان لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك بسبب عدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التزمر والاعتراض على قرارات الحكم.

مباراة الجونة والبنك الأهلي:

- إيقاف ممدوح إبراهيم إبراهيم سلامة، مدرب حراس مرمى فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة زد إف سي وبتروجيت:

- إيقاف أحمد إبراهيم عبد العزيز رضوان، لاعب فريق زد إف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف ماتا ماجاسا، لاعب فريق زد إف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- توقيع غرامة مالية على فريق زد إف سي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.

مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش:

- إيقاف هيثم شعبان توفيق، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري وسموحة:

- إيقاف صلاح محسن مهاجم المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.