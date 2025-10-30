يلتقي نادي الزمالك، مع نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب تأهله لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد صعد لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية، بفوزه على فريق ديكيداها الصومالي، بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

ويعود الزمالك لاستئناف مشواره في البطولة المحلية، بعد حصوله على راحة في الجولة الحادية عشر، حيث كانت آخر مواجهاته ضد غزل المحلة يوم 4 أكتوبر الجاري.

ويضرب الزمالك موعدًا مع نظيره البنك الأهلي، يوم الخميس المقبل، الموافق 30 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتراجع الزمالك نحو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمتين.

وفي المقابل يحتل فريق البنك الأهلي المركز الحادي عشر، برصيد 14 نقطة، بعدما استعاد ذاكرة الانتصارات تحت قيادة المدرب الجديد أيمن الرمادي، والذي سيواجه فريقه السابق الزمالك.