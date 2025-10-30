المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

1 0
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 0
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:00 م 24/10/2025
فريق الزمالك

فريق الزمالك

يلتقي نادي الزمالك، مع نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب تأهله لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد صعد لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية، بفوزه على فريق ديكيداها الصومالي، بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

ويعود الزمالك لاستئناف مشواره في البطولة المحلية، بعد حصوله على راحة في الجولة الحادية عشر، حيث كانت آخر مواجهاته ضد غزل المحلة يوم 4 أكتوبر الجاري.

ويضرب الزمالك موعدًا مع نظيره البنك الأهلي، يوم الخميس المقبل، الموافق 30 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتراجع الزمالك نحو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمتين.

وفي المقابل يحتل فريق البنك الأهلي المركز الحادي عشر، برصيد 14 نقطة، بعدما استعاد ذاكرة الانتصارات تحت قيادة المدرب الجديد أيمن الرمادي، والذي سيواجه فريقه السابق الزمالك.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة الزمالك ضد البنك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الاتحاد

الاتحاد

0 0
الهلال

الهلال

28

تدخل قوي من ميتاي على قدم مالكوم والحكم يشهر بطاقة صفراء لميتاي لاعب اتحاد جدة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg