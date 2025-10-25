وجه جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، عقب الفوز على فريق ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى أنه يتفهم غضبهم بعد هتافاتهم خلال المواجهة الماضية.

وكتب جون إدوارد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "إلى جماهير نادي الزمالك المحبة والداعمة في كل زمان ومكان، إلى من يشرفني الانتماء إليهم قبل أن يشرفني المنصب، إلى السند الذي لم يخذل ناديه يومًا، مهما اشتدت العواصف".

وتابع: "نعلم جميعًا أن نادي الزمالك يمر بمرحلة دقيقة، وأزمة مالية خانقة ألقت بظلالها على كل تفاصيل العمل لكنّ التاريخ يشهد أن هذا الكيان لم يقف يومًا إلا بكم، ولم ينهض بعد كل كبوة إلا بسواعدكم".

وأكمل: "لقد قبلت المهمة مؤمنًا بكم، ومدفوعًا بثقتي في جمهورٍ يدرك أن الانتماء ليس هتافًا في المدرجات فحسب بل موقف في الشدائد، وصبر على الجراح حتى يُزهر النصر من رحم الألم".

وواصل: "أعرف دعمكم الصادق، وأشعر به في كل مكان أذهب إليه كما أعذر غضبكم حين يشتد، فغضب العاشق لا يصدر إلا من قلب محبّ".

وأوضح: "وأقول لكم بصدق: لو علمتم ما نعلم من تفاصيل، وما نواجه من عراقيل، لوجدتم لنا العذر كما عهدناكم جمهورًا واعيًا نبيلاً لا يتخلّى عن معشوقه مهما كانت الظروف".

وزاد: "لم أعتد الهروب من المواجهة، ولا القفز من المركب ساعة اضطراب الأمواج المهمة التي بدأناها معًا ستكملها سويا، ولن يثنينا نقد ولا تعب".

وأردف: "وعهد علينا أن نستمر في بذل أقصى ما نملك من جهدٍ بإخلاص، ليبقى نادي الزمالك شامخًا كما عهدتموه منافسًا لا يلين، وقلعة للكرامة والفخر، لكن النجاح لا يُصنع بالأفراد، بل بالأيادي المتشابكة المخلصة والإيمان المشترك، لذا أهيب بكم أن تواصلوا الدعم والمساندة للفريق فالجميع يعمل في ظروف بالغة الصعوبة من أجل إسعادكم، ومن دونكم تصبح المهمة مستحيلة".

وأضاف: "أقدر مطالبكم، وأتفهم غضبكم، وأسعى بكل ما هو متاح لتحقيق ما يليق بكم وبنادينا، وأطلب منكم من القلب أَلّا تجعلوا الغضب جسرًا يعبر عليه من لا يريدون الخير للزمالك، ولا تسمحوا لأحد أن يستغل مشاعركم النبيلة ليحوّلها إلى سلاح يُوجه إلى صدر ناديكم".

وأتم: "فأنتم حصن الزمالك وسرّ بقائه، وبكم كما كان دائمًا، سيعبر النادي هذه المرحلة التي تُعدّ الأصعب في تاريخه، فلم يشهد الزمالك في مسيرته فترةً أكثر قسوة وتعقيدًا من هذه المرحلة، لكن إيماننا بكم وبقدرتكم على الصمود والدعم هو ما يجعلنا على يقين بأننا سنتجاوزها معًا كما اعتاد نادينا دائمًا".