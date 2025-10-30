المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 2
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: عبد الرؤوف ينضم لجهاز فيريرا

محمد خيري

كتب - محمد خيري

05:30 م 25/10/2025
أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد الرؤوف

انضم أحمد عبد الرؤوف مدرب فريق بلدية المحلة السابق، للعمل في نادي الزمالك من خلال تولي منصب المدرب المساعد لخلافة حازم إمام والذي رحل مؤخرًا من منصبه.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، اليوم السبت، إن جون إدوارد (المدير الرياضي لنادي الزمالك) وافق على تواجد عبد الرؤوف مع الجهاز الفني لفيريرا.

وأضاف المصدر، أن أحمد عبد الرؤوف سينضم في الجهاز الفني لفريق الزمالك للمرة الأولى في مران يوم الإثنين المقبل.

وسبق وأن تولى أحمد عبد الرؤف منصب المدرب المساعد في موسم 2020-2021.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على ديكيداها الصومالي بالفوز بهدف دون رد، حيث كان لقاء الذهاب انتهى بنتيجة 6-0، ليضمن "الفارس الأبيض" التواجد في مرحلة المجموعات.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك يستعد لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل في الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري.

الزمالك الدوري المصري جون إدوارد يانيك فيريرا أحمد عبد الرؤوف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

1 2
سندرلاند

سندرلاند

76

تبديل لصالح تشيلسي بخروج جوش أتشيمبونج ودخول توسين أدارابيويو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg