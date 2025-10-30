مصدر ليلا كورة: عبد الرؤوف ينضم لجهاز فيريرا

انضم أحمد عبد الرؤوف مدرب فريق بلدية المحلة السابق، للعمل في نادي الزمالك من خلال تولي منصب المدرب المساعد لخلافة حازم إمام والذي رحل مؤخرًا من منصبه.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، اليوم السبت، إن جون إدوارد (المدير الرياضي لنادي الزمالك) وافق على تواجد عبد الرؤوف مع الجهاز الفني لفيريرا.

وأضاف المصدر، أن أحمد عبد الرؤوف سينضم في الجهاز الفني لفريق الزمالك للمرة الأولى في مران يوم الإثنين المقبل.

وسبق وأن تولى أحمد عبد الرؤف منصب المدرب المساعد في موسم 2020-2021.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على ديكيداها الصومالي بالفوز بهدف دون رد، حيث كان لقاء الذهاب انتهى بنتيجة 6-0، ليضمن "الفارس الأبيض" التواجد في مرحلة المجموعات.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك يستعد لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل في الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري.