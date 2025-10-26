تعادل مثير بين طلائع الجيش وزد في الدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة طلائع الجيش وزد، التي أقيمت مساء الأحد على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة حافلة بالأهداف والإثارة، حيث تقدم طلائع الجيش مبكرًا عن طريق كريم طارق في الدقيقة الثامنة، قبل أن ينجح محمد ربيعة في إدراك التعادل لفريق زد في الدقيقة 35.

وسرعان ما استعاد الطلائع التقدم من جديد عبر كريم طارق الذي وقع على هدفه الثاني في الدقيقة 37، لكن مصطفى سعد خطف التعادل لزد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحرم أصحاب الأرض من فوزٍ كان في المتناول.

وبهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن بعد 12 مباراة، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر، ليستمر في معاناته ضمن مراكز مؤخرة الجدول.