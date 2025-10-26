المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

1 0
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

تعادل مثير بين طلائع الجيش وزد في الدوري المصري

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:18 م 26/10/2025
محمد إسماعيل لاعب زد

زد

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة طلائع الجيش وزد، التي أقيمت مساء الأحد على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة حافلة بالأهداف والإثارة، حيث تقدم طلائع الجيش مبكرًا عن طريق كريم طارق في الدقيقة الثامنة، قبل أن ينجح محمد ربيعة في إدراك التعادل لفريق زد في الدقيقة 35.

وسرعان ما استعاد الطلائع التقدم من جديد عبر كريم طارق الذي وقع على هدفه الثاني في الدقيقة 37، لكن مصطفى سعد خطف التعادل لزد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحرم أصحاب الأرض من فوزٍ كان في المتناول.

وبهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن بعد 12 مباراة، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر، ليستمر في معاناته ضمن مراكز مؤخرة الجدول.

الدوري المصري طلائع الجيش زد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

