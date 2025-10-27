المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رويدا هشام: الخطيب يمنح الثقة للشباب دائمًا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:55 م 27/10/2025
الخطيب ورويدا هشام

الخطيب ورويدا هشام

أكدت رويدا هشام المرشحة على منصب العضوية تحت السن في انتخابات الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي يمنح الثقة للشباب دائمًا.

وتقام انتخابات الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري.

وقالت رويدا هشام في تصريحات صحفية: "الخطيب دائمًا منحاز للشباب وأبناء النادي، ويؤمن بقدراتهم ويسعى لاستغلال خبراتهم لتحقيق أقصى استفادة للأهلي وخلق كوادر جديدة تواصل مسيرة العطاء وفق رؤية أسس ومبادئ الأهلي التي اعتدنا على توارثها بين الأجيال "جيل بيسلم جيل".

وأضافت: "كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم، ومن الطبيعي أن تحظى باهتمام كبير، لكن داخل الأهلي يتم الاهتمام بكل الألعاب، حيث تبذل إدارة النادي أقصى جهد لتقديم الدعم الكامل لملف الألعاب الجماعية والفردية، وهو ما انعكس على النتائج المميزة للاعبي الأهلي واعتلائهم منصات التتويج على المستوى المحلي والقاري والعالمي."

وتابعت: "المرأة نصف المجتمع، ومتطلباتها مهمة جدًا بالنسبة لنا، وسأكون منحازة تمامًا لهذا الملف بصفتي ممثلة العنصر النسائي داخل المجلس، وسأعمل على الاستماع لرؤى السيدات والشباب من أعضاء النادي والعمل على تلبيتها."

وواصلت: "أعضاء الأهلي دائمًا ما يقدمون اقتراحاتهم وحلولهم، وهو ما يعكس حرصهم على المصلحة العامة للنادي. وخلال جولات قائمة الكابتن الخطيب، استمعنا باهتمام لمقترحات الأعضاء وتم وضعها في الحسبان للعمل على تنفيذها."

وأشارت إلى: "الأهلي اسم كبير، وله مكانته في كل المحافل. وواجبنا جميعًا هو التواجد يوم 31 أكتوبر، والمشاركة في الانتخابات لتأكيد حضور الأهلي المعتاد".

وأكملت: "لا يوجد ما يسمى بالفوز بالتزكية، فلا بد أن تكتمل الجمعية العمومية ويتم التصويت لكل المناصب في قائمة الكابتن الخطيب، حتى يتوج الجميع بثقة الأعضاء".

وأتمت: "ننتظر دعم أعضاء الجمعية العمومية وحضورهم المكثف يوم 31 أكتوبر، ونتمنى أن نحظى بثقتهم لمواصلة العمل والتطوير المستمر داخل النادي على كل المستويات."

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي رويدا هشام

أخبار تهمك

