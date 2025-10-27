أجرت الإعلامية لميس الحديدي حوارًا استثنائيًا وشاملًا مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمرشح لولاية جديدة ثالثة.

وكشف الخطيب خلال الحوار لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" الذي يذاع على قناة النهار، تفاصيل كثيرة حول قراره بالاعتزال ثم العدول عنه.

‎كما كشف الخطيب كواليس اختيار أعضاء قائمته الانتخابية وعلى رأسهم رجل الأعمال ياسين منصور المرشح على مقعد النائب، وكذلك اختيار سيد عبد الحفيظ وطبيعة مهمته خلال الفترة المقبلة، وأسباب الاستعانة به عقب مغادرته النادي الأهلي، حينما كان مديرًا لكرة القدم بالفريق الأول.

‎وأوضح الخطيب مهام خالد مرتجي المرشح على مقعد أمين الصندوق، كما تطرق رئيس النادي الأهلي للحديث عن وضعه الصحي، حيث كشف لأول مرة عن رسالة الطبيب الفرنسي له، ورد فعل أسرته على تلك الرسالة.

‎وتحدث الخطيب عن فريق كرة القدم و تقييمه للأداء الحالي، وعن طموحاته وأحلامه للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن ما إذا كان سيكتفي بدوره كرمز، أم سيواصل العمل خلال الولاية الجديدة المرتقبة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة الحوار اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، فى برنامج الصورة مع لميس الحديدي على قناة النهار.