المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 1
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

1 2
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

0 3
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

العودة بعد 4 تعثرات.. دجلة يهزم الاتحاد بثنائية في الدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:05 م 27/10/2025
فريق وادي دجلة

وادي دجلة - صورة أرشيفية

استعاد وادي دجلة نغمة الانتصارات من جديد، على حساب فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم الإثنين.

وانتصر دجلة على الاتحاد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر محمود الدياسطي بالتسجيل لوادي دجلة في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل إسلام سمير في الدقيقة 66 لفريق الاتحاد السكندري، وبينما ظل الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل سجل زيزو الهدف الثاني لدجلة في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 90+5 أشهر محمد معروف، حكم المباراة، بطاقة حمراء لمصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، نتيجة تدخله العنيف على حارس مرمى وادي دجلة.

لمشاهدة ما حدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا

ليحقق فريق دجلة الفوز الأول منذ 5 مباريات، حيث انتصر على طلائع الجيش بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة، ثم تعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1، وتعادل مع سموحة بنتيجة 1-1، وتعادل مع فاركو بنتيجة 0-0، وخسر في الجولة الماضية من مودرن سبورت بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق الفوز اليوم ضد الاتحاد.

أما الاتحاد فواصل نتائجه السلبية بعدما خسر في المباراة الماضية ضد الأهلي بنتيجة 2-1، وخسر لقاء اليوم ضد دجلة بنفس النتيجة.

وبهذه النتيجة، وصل دجلة للنقطة الـ 19 في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الأهلي، أما الاتحاد فتواجد في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط.

مباراة الاتحاد السكندري القادمة
الاتحاد الدوري المصري وادي دجلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg