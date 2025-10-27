استعاد وادي دجلة نغمة الانتصارات من جديد، على حساب فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم الإثنين.

وانتصر دجلة على الاتحاد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر محمود الدياسطي بالتسجيل لوادي دجلة في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل إسلام سمير في الدقيقة 66 لفريق الاتحاد السكندري، وبينما ظل الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل سجل زيزو الهدف الثاني لدجلة في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 90+5 أشهر محمد معروف، حكم المباراة، بطاقة حمراء لمصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، نتيجة تدخله العنيف على حارس مرمى وادي دجلة.

ليحقق فريق دجلة الفوز الأول منذ 5 مباريات، حيث انتصر على طلائع الجيش بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة، ثم تعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1، وتعادل مع سموحة بنتيجة 1-1، وتعادل مع فاركو بنتيجة 0-0، وخسر في الجولة الماضية من مودرن سبورت بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق الفوز اليوم ضد الاتحاد.

أما الاتحاد فواصل نتائجه السلبية بعدما خسر في المباراة الماضية ضد الأهلي بنتيجة 2-1، وخسر لقاء اليوم ضد دجلة بنفس النتيجة.

وبهذه النتيجة، وصل دجلة للنقطة الـ 19 في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الأهلي، أما الاتحاد فتواجد في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط.