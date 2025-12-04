المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: الجفالي يقترب من التحرك لفسخ عقده مع الزمالك

محمد خيري

كتب - محمد خيري

11:15 ص 04/12/2025
أحمد الجفالي لاعب الزمالك

أحمد الجفالي

اقترب التونسي أحمد الجفالي لاعب نادي الزمالك المعار إلى أبها السعودي، من بدء إجراءات فسخ تعاقده مع النادي الأبيض، بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكان الجفالي انضم إلى الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي اتحاد منستير التونسي، قبل أن يُعيره الزمالك إلى أبها السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

الجفالي يقترب من التحرك لفسخ عقده مع الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أحمد الجفالي عند خروجه للإعارة في الدوري السعودي تم الاتفاق على حصوله على راتب 200 ألف دولار يتحمل منها الزمالك مبلغ 100 ألف، لأنه رحل في آخر أيام القيد، وكان الزمالك يريد انضمام البرازيلي خوان بيزيرا للقائمة".

وأضاف: "حتى الآن الزمالك لم يسدد مستحقات اللاعب وبالفعل محامية أرسل إنذار للنادي واقترب من انتهاء المهلة".

وأتم المصدر تصريحاته: "الجفالي اقترب من بدء إجراءات فسخ عقده مع الزمالك وشكوى النادي للحصول على مستحقاته كاملة".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري أحمد الجفالي

