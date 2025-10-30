كشف حازم إمام، مساعد سابق ليانيك فيريرا، مدرب الزمالك، سبب رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، والعودة لقطاع الناشئين.

وكان حازم إمام قد تقدم باستقالته من منصب المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم، مفضلا العودة لقطاع الناشئين، حيث شغل منصب نائب الرئيس.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "تقدمت باستقالتي من الجهاز الفني للفريق الأول، والكل أراد فهم ما حدث وأسباب ذلك القرار، وبالتالي تلقيت عروضا ضخمة للظهور الإعلامي".

وأضاف: "ما حدث أني شعرت بأني بلا دور وفضلت العودة لقطاع الناشئين، لأني أحب هذا المكان كثيرًا وقلبي تعلق به لأني تربيت فيه منذ عام 1995".

وعندما سُئل حازم إمام عن رفضه عرضا ضخما بالدولار.. قال: "(حاجة زي كدة) فضلت عدم الكلام وعدم الرد على بعض الرسائل التي وصلت لي، مستحيل أطلق كلام يضر بمصلحة نادي الزمالك".

وكان حازم إمام، قد عمل كمدرب مساعد في جهاز أيمن الرمادي، قبل قدوم يانيك فيريرا.

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة الجولة الـ 12 في بطولة الدوري المصري الممتاز مع البنك الأهلي.