أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنهم لم يندموا يومًا ما على اتخاذ قرار عدم خوض مباراة القمة ضد الزمالك في الموسم الماضي.

وكان الأهلي قرر عدم خوض مباراة القمة في شهر مارس الماضي بسبب عدم تعيين حكام أجانب، وأعلن انسحابه ليتم اعتبار الزمالك فائزا بنتيجة 3-0 في هذه المواجهة.

وقال قنديل في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "كمجلس إدارة كان قرارنا عدم لعب مباراة القمة في الموسم الماضي، وكان هذا بالإجماع، ولم نندم على أي شيء وفي النهاية حصلنا على الدوري".

وبسؤاله عن أن هناك قرار من المحكمة الرياضية لم يصدر بشأن دوري الموسم الماضي، رد، قائلًا: "بالنسبة لنا الأمر انتهى وحصلنا على الدوري واستلمنا اللقب كمان ".

وتابع: "العلاقة طيبة للغاية مع نادي الزمالك، وعندما نجح المجلس الحالي ذهبنا لهم في النادي من أجل تهنئتهم، وعلاقتنا مع رموز الزمالك أكثر من رائعة".

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي "2025-2026" بعد صراع شرس مع بيراميدز.