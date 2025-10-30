المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

محمود ناجي حكما لمباراة البنك الأهلي والزمالك.. ودسوقي على الـVAR

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:52 ص 29/10/2025
ناصر منسي الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك والبنك الأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة البنك الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلتقي البنك الأهلي مع الزمالك، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 10 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين.

ويقع البنك الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 10 مباريات، بواقع 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

حكام مباراة البنك الأهلي والزمالك

أسندت لجنة الحكام، إدارة مباراة البنك الأهلي والزمالك إلى الحكم محمود ناجي كحكم ساحة، ويعاونه سامي هلهل كحكم مساعد أول، وسمير جمال كحكم مساعد ثانٍ، وعمرو السيد كحكم رابع.

ويتولى محمود دسوقي إدارة مباراة البنك الأهلي كحكم لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه عبد الحكيم ناصر.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg