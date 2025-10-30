أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة البنك الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلتقي البنك الأهلي مع الزمالك، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 10 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين.

ويقع البنك الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 10 مباريات، بواقع 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

حكام مباراة البنك الأهلي والزمالك

أسندت لجنة الحكام، إدارة مباراة البنك الأهلي والزمالك إلى الحكم محمود ناجي كحكم ساحة، ويعاونه سامي هلهل كحكم مساعد أول، وسمير جمال كحكم مساعد ثانٍ، وعمرو السيد كحكم رابع.

ويتولى محمود دسوقي إدارة مباراة البنك الأهلي كحكم لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه عبد الحكيم ناصر.