يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وبتروجيت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، في لقاء يترقبه الجمهور بشغف كبير نظرًا لقوته وأهميته، خاصة في ظل المنافسة الشديدة على صدارة الترتيب.

وفي السطور التالية، نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى طرق مشاهدة اللقاء المرتقب الذي يحظى بمتابعة واسعة من جماهير القلعة الحمراء داخل مصر وخارجها.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة، فيما يأتي بتروجيت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت مساء الأربعاء الموافق، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.

وسيتم نقل المباراة مباشرة عبر شاشة قنوات أون سبورتس التي تتيح مشاهدة اللقاء مجانًا لعشاق الكرة المصرية.