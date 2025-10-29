ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي وبتروجت والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد بتروجت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة الدوري برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

بينما يقع بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

خريطة إذاعة مباراة الأهلي وبتروجت

تنطلق صافرة مباراة الأهلي وبتروجت في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة "أون سبورت 1" أحداث مباراة الأهلي وبتروجت.

وسيقود الإعلامي تامر صقر الاستوديو التحليلي الذي سينطلق في حدود الساعة السابعة والربع مساءً، بصحبة المحللين علاء ميهوب وأحمد فتحي.

معلق مباراة الأهلي وبتروجيت

يتولى أيمن الكاشف مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي وبتروجيت.

سلسلة تاريخية وبديل الثنائي الموقوف.. ماذا ينتظر الأهلي أمام بتروجيت في الدوري؟