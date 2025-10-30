المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. الأهلي يتعثر.. صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك.. وتأهل مرموش

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:39 ص 30/10/2025
الأهلي

الأهلي

نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة، مساء الأربعاء، تزامنًا مع تعثر النادي الأهلي أمام بتروجيت في منافسات الدوري المصري 2025-2026، جنبًا إلى جنب مع صرف جزء من مستحقات اللاعبين في الزمالك بحسب ما كشفت مصادر خاصة، في الوقت الذي تأهل خلاله مانشستر سيتي بقيادة النجم عمر مرموش إلى ربع نهائي كأس كاراباو.

وفيما يلي أهم موضوعات يلا كورة، مساء الأربعاء..

الأهلي يتعثر

تعثر الأهلي لأول مرة تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، بالتعادل (1-1) مع بتروجيت في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري.

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام بتروجيت

صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك

كشف مصدر بالزمالك ليلا كورة عن صرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل المباريات الهامة المقبلة، أبرزها السوبر المصري.

مصدر ليلا كورة يكشف صرف جزء من مستحقات اللاعبين في الزمالك

ترتيب الدوري المصري

فرط النادي الأهلي في صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري المصري بعد تعادله مع بتروجيت.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

قائمة الزمالك

أعلن الزمالك قائمته التي اختارها المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري.

طالع قائمة الزمالك ضد البنك الأهلي

9 غيابات في قائمة الزمالك

أوضح مصدر في الزمالك ليلا كورة أسباب استبعاد 9 لاعبين من مواجهة البنك الأهلي.

أسباب غياب 9 لاعبين من الزمالك أمام البنك الأهلي

تأهل مرموش

قاد مرموش مانشستر سيتي إلى التأهل لربع النهائي في كأس كاراباو، بعدما سجل هدفًا في مباراة الفوز (3-1) على سوانزي سيتي.

مرموش يقود مانشستر سيتي لدور الـ8

ليفربول يودع كأس كاراباو

ودع ليفربول كأس كاراباو من دور الـ16 على يد كريستال بالاس في مباراة غاب عنها النجم المصري محمد صلاح.

ليفربول يودع كأس كاراباو أمام كريستال بالاس

هدف جديد لمصطفى محمد

سجل مصطفى محمد هدفًا لنانت في مباراة خسارة فريقه (5-3) أمام موناكو في إطار الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد يسجل في مهرجان أهداف نانت وموناكو

الأهلي الزمالك الدوري المصري عمر مرموش

