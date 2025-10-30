نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة، مساء الأربعاء، تزامنًا مع تعثر النادي الأهلي أمام بتروجيت في منافسات الدوري المصري 2025-2026، جنبًا إلى جنب مع صرف جزء من مستحقات اللاعبين في الزمالك بحسب ما كشفت مصادر خاصة، في الوقت الذي تأهل خلاله مانشستر سيتي بقيادة النجم عمر مرموش إلى ربع نهائي كأس كاراباو.

وفيما يلي أهم موضوعات يلا كورة، مساء الأربعاء..

الأهلي يتعثر

تعثر الأهلي لأول مرة تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، بالتعادل (1-1) مع بتروجيت في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري.

صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك

كشف مصدر بالزمالك ليلا كورة عن صرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل المباريات الهامة المقبلة، أبرزها السوبر المصري.

ترتيب الدوري المصري

فرط النادي الأهلي في صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري المصري بعد تعادله مع بتروجيت.

قائمة الزمالك

أعلن الزمالك قائمته التي اختارها المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري.

9 غيابات في قائمة الزمالك

أوضح مصدر في الزمالك ليلا كورة أسباب استبعاد 9 لاعبين من مواجهة البنك الأهلي.

تأهل مرموش

قاد مرموش مانشستر سيتي إلى التأهل لربع النهائي في كأس كاراباو، بعدما سجل هدفًا في مباراة الفوز (3-1) على سوانزي سيتي.

ليفربول يودع كأس كاراباو

ودع ليفربول كأس كاراباو من دور الـ16 على يد كريستال بالاس في مباراة غاب عنها النجم المصري محمد صلاح.

هدف جديد لمصطفى محمد

سجل مصطفى محمد هدفًا لنانت في مباراة خسارة فريقه (5-3) أمام موناكو في إطار الدوري الفرنسي.

