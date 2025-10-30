وجهت جماهير نادي الزمالك رسالة من مدرجات استاد القاهرة الدولي، خلال مباراة البنك الأهلي.

ويلعب الزمالك مع البنك الأهلي مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفعت جماهير نادي الزمالك لافتة مكتوب عليها: "بوصلتنا دائمًا الزمالك.. تزول الأسماء والكيان ثابت"، في رسالة واضحة بأن الجميع يعشق ويحب كيان نادي الزمالك فقط.

يشار إلى أن الزمالك لم يحقق الانتصار في آخر 3 مباريات بالدوري (تعادل مع الجونة وغزل المحلة، وخسر من الأهلي).

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وفي حالة فوزه سيرتقي إلى المركز الثالث.

ويقع البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

ويشهد تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي 7 تغييرات عن مباراة ديكيداها الصومالي الماضية بالكونفدرالية.

ويدفع فيريرا بالقوة الضاربة وعلى رأسهم بنتايك، حسام عبد المجيد، دونجا، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، عدي الدباغ وخوان بيزيرا.