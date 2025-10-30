المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"تزول الأسماء والكيان ثابت".. رسالة جماهير الزمالك من مباراة البنك الأهلي (صورة)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:45 م 30/10/2025
الزمالك والبنك الأهلي

صورة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وجهت جماهير نادي الزمالك رسالة من مدرجات استاد القاهرة الدولي، خلال مباراة البنك الأهلي.

ويلعب الزمالك مع البنك الأهلي مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفعت جماهير نادي الزمالك لافتة مكتوب عليها: "بوصلتنا دائمًا الزمالك.. تزول الأسماء والكيان ثابت"، في رسالة واضحة بأن الجميع يعشق ويحب كيان نادي الزمالك فقط.

يشار إلى أن الزمالك لم يحقق الانتصار في آخر 3 مباريات بالدوري (تعادل مع الجونة وغزل المحلة، وخسر من الأهلي).

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وفي حالة فوزه سيرتقي إلى المركز الثالث.

ويقع البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

ويشهد تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي 7 تغييرات عن مباراة ديكيداها الصومالي الماضية بالكونفدرالية.

ويدفع فيريرا بالقوة الضاربة وعلى رأسهم بنتايك، حسام عبد المجيد، دونجا، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، عدي الدباغ وخوان بيزيرا.

