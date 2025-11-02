المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد التعادل أمام البنك الأهلي.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:19 م 30/10/2025
الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك والبنك الأهلي

سقط الزمالك في فخ التعادل أمام البنك الأهلي 1-1، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدوري المصري مساء اليوم.

وأقيمت مباراة الزمالك والبنك الأهلي، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلعب الزمالك أمام طلائع الجيش، يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش، على قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

السقوط الرابع على التوالي

وواصل الزمالك، سقوطه في الدوري المصري، حيث إن هذه المباراة هي الرابعة التي يفشل فيها الفريق الأبيض في تحقيق الفوز(تعادل في 3، وخسر أمام الأهلي).

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز متساويا مع المصري البورسعيدي.

بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري البنك الأهلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

