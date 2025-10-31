المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:50
الشباب

الشباب

الدوري الألماني
أوجسبورج

أوجسبورج

- -
21:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

دوري نجوم قطر
الوكرة

الوكرة

- -
18:30
نادي قطر

نادي قطر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. تأهل منتخب اليد التاريخي.. معاناة الزمالك مستمرة.. وعبور بيراميدز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:45 ص 31/10/2025
الزمالك والبنك الأهلي

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

نشر موقع يلا كورة عدد من الموضوعات الهامة، أمس الخميس، لعل أبرزها تعادل الزمالك مع البنك الأهلي في الدوري، وتأهل منتخب مصر لنهائي بطولة العالم لليد 17 عامًا.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

منتخب اليد لنهائي بطولة العالم

واصل نجوم منتخب مصر للناشئين، كتابة التاريخ في بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عامًا، في نسختها الأولى، المقامة بدولة المغرب، عقب التأهل للمباراة النهائية، على حساب المنتخب الإسباني.

استمرار معاناة الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلسلة تعثراته في الدوري المصري الممتاز بعد التعادل أمام البنك الأهلي.

بيراميدز إلى دور المجموعات

حسم فريق بيراميدز تأهله إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز مساء أمس الخميس، على التأمين الإثيوبي بنتيجة 2-0 في الدور التمهيدي.

موقف الأهلي وبيراميدز قبل قرعة أبطال أفريقيا

حسم فريق بيراميدز تأهله إلى مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليرافق النادي الأهلي في تمثيل مصر خلال المراحل المقبلة من البطولة القارية.

الزمالك يشكو مجلة الأهلي

أعلنت قناة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، قرر التقدم بشكوى رسمية ضد مجلة الأهلي، بسبب غلاف العدد المنشور اليوم الخميس، الموافق 30 أكتوبر الجاري.

ندم وهدف بلا احتفال في مباراة الزمالك والبنك

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره فريق البنك الأهلي، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي

رفض البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، الدخول للمؤتمر الصحفي بعد تعادل فريقه مع البنك الأهلي.

لجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادى الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة.

شيكابالا يكشف سبب اعتزاله

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق، أنه لم يتم إجباره على الاعتزال، بل اتخذ القرار بعدما درسه جيدًا، وشعر أن هذا هو الوقت المناسب.

مستقبل حامد حمدان مع بتروجت

كشف مصدر داخل نادي بتروجت عن وجود تواصل من بعض الأندية لضم لاعب الفريق الأول، حامد حمدان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جدول ترتيب الدوري بعد تعادل الزمالك

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي الزمالك الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا بيراميدز بطولة العالم لكرة اليد منتخب مصر لكرة اليد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg