نشر موقع يلا كورة عدد من الموضوعات الهامة، أمس الخميس، لعل أبرزها تعادل الزمالك مع البنك الأهلي في الدوري، وتأهل منتخب مصر لنهائي بطولة العالم لليد 17 عامًا.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

منتخب اليد لنهائي بطولة العالم

واصل نجوم منتخب مصر للناشئين، كتابة التاريخ في بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عامًا، في نسختها الأولى، المقامة بدولة المغرب، عقب التأهل للمباراة النهائية، على حساب المنتخب الإسباني.

استمرار معاناة الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلسلة تعثراته في الدوري المصري الممتاز بعد التعادل أمام البنك الأهلي.

بيراميدز إلى دور المجموعات

حسم فريق بيراميدز تأهله إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز مساء أمس الخميس، على التأمين الإثيوبي بنتيجة 2-0 في الدور التمهيدي.

موقف الأهلي وبيراميدز قبل قرعة أبطال أفريقيا

حسم فريق بيراميدز تأهله إلى مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليرافق النادي الأهلي في تمثيل مصر خلال المراحل المقبلة من البطولة القارية.

الزمالك يشكو مجلة الأهلي

أعلنت قناة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، قرر التقدم بشكوى رسمية ضد مجلة الأهلي، بسبب غلاف العدد المنشور اليوم الخميس، الموافق 30 أكتوبر الجاري.

ندم وهدف بلا احتفال في مباراة الزمالك والبنك

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره فريق البنك الأهلي، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي

رفض البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، الدخول للمؤتمر الصحفي بعد تعادل فريقه مع البنك الأهلي.

لجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادى الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة.

شيكابالا يكشف سبب اعتزاله

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق، أنه لم يتم إجباره على الاعتزال، بل اتخذ القرار بعدما درسه جيدًا، وشعر أن هذا هو الوقت المناسب.

مستقبل حامد حمدان مع بتروجت

كشف مصدر داخل نادي بتروجت عن وجود تواصل من بعض الأندية لضم لاعب الفريق الأول، حامد حمدان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جدول ترتيب الدوري بعد تعادل الزمالك

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.