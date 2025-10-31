تعرض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك لعقوبة بعد مباراة البنك الأهلي والتي جمعت الفريقين، أمس الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وواصل الزمالك نتائجه السلبية في الدوري بعدما تعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

ولم يفز "الفارس الأبيض" في آخر 4 مباريات بالدوري الممتاز (تعادل أمام الجونة وغزل المحلة والبنك الأهلي، وخسر القمة ضد الأهلي).

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

فيريرا يغيب عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي

تفاجأ الجميع برفض البلجيكي يانيك فيريرا حضور المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

ويبدو أن فيريرا كان غاضبًا ليس فقط بسبب نتيجة التعادل ولكن أيضًا لعدم رضاه على القرارات التحكيمية.

وظهر فيريرا غاضبًا بعدما اعترض بشدة على الحكم محمود ناجي.

رابطة الأندية تعلن عقوبة يانيك فيريرا

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن عقوبات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وتعرض يانيك فيريرا لعقوبة من جانب رابطة الأندية المحترفة بعدما غاب عن المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي.

وقالت رابطة الأندية عبر موقعها الرسمي ضمن عقوبات الجولة: "إنذار المدير الفني للزمالك وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تغيب المدير الفني عن المؤتمر الصحفي عقب مباراة البنك الأهلي".