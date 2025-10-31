المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لماذا عوقب الزمالك ويانيك فيريرا بعد مباراة البنك الأهلي؟ (نص اللائحة)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:47 م 31/10/2025
يانيك فيريرا

يانيك فيريرا - الزمالك والبنك الأهلي

تعرض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك لعقوبة بعد مباراة البنك الأهلي والتي جمعت الفريقين، أمس الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وواصل الزمالك نتائجه السلبية في الدوري بعدما تعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

ولم يفز "الفارس الأبيض" في آخر 4 مباريات بالدوري الممتاز (تعادل أمام الجونة وغزل المحلة والبنك الأهلي، وخسر القمة ضد الأهلي).

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

فيريرا يغيب عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي

تفاجأ الجميع برفض البلجيكي يانيك فيريرا حضور المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

ويبدو أن فيريرا كان غاضبًا ليس فقط بسبب نتيجة التعادل ولكن أيضًا لعدم رضاه على القرارات التحكيمية.

وظهر فيريرا غاضبًا بعدما اعترض بشدة على الحكم محمود ناجي.

رابطة الأندية تعلن عقوبة يانيك فيريرا

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن عقوبات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وتعرض يانيك فيريرا لعقوبة من جانب رابطة الأندية المحترفة بعدما غاب عن المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي.

وقالت رابطة الأندية عبر موقعها الرسمي ضمن عقوبات الجولة: "إنذار المدير الفني للزمالك وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تغيب المدير الفني عن المؤتمر الصحفي عقب مباراة البنك الأهلي".

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي ترتيب الدوري المصري يانيك فيريرا

