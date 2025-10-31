أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت منع جماهير الأهلي والزمالك.

وكانت مباريات الجولة 12 من مسابقة الدوري، قد انتهت مساء أمس الخميس بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، ذلك علمًا بأن مواجهة بيراميدز وإنبي تم تأجليها لشهر فبراير المقبل.

منع جماهير الأهلي

وتضمنت عقوبات الجولة، منع المتواجدين في المقصورة من جماهير الأهلي، من الحضور مباراتين وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 200 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة ورمي زجاجات بإتجاه حكم المباراة.

ولنفس المباراة، إيقاف محمد علي عثمان علي، لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

كذلك، توقيع غرامة مالية على فريق بتروجيت قيمتها 50000 جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.

منع جماهير الزمالك وإنذار فيريرا

كذلك، شملت العقوبات، منع المتواجدين من جماهير الزمالك من حضور مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 150 ألف جنيه، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير ضد حكم المباراة.

إنذار المدير الفني للزمالك وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب تغيب المدير الفني عن المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

عقوبات أخرى

كما تضمنت عقوبات رابطة الأندية عن الجولة الماضية من الدوري الممتاز، 6 مباريات أخرى، جاءت على النحو الآتي:

حرس الحدود وغزل المحلة

إيقاف محمد حمدي زكي علي، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف موري توريه، لاعب فريق غزل المحلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب

إيقاف طارق محمد سيد أحمد، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

إيقاف شارلز باساي، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف نادر هشام هزاع غريب، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق المقاولون العرب قيمتها 50000 جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.

مباراة فاركو والإسماعيلي

إيقاف عبدالله مدرب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد.

مباراة طلائع الجيش وزد

إيقاف إسماعيل أجورو، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق زد أف سي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم تسليم بطاقات التعارف للحكم وقائمة بداية المباراة قبل 75 دقيقة من موعد انطلاق المباراة.

مباراة سموحة والجونة

إيقاف صامويل أمادي، لاعب فريق سموحة، ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.

مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة

إيقاف مصطفى إبراهيم محمد عبد الواحد، لاعب فريق الاتحاد السكندري ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث كما سيتم إيقافه مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف اسلام عادل حامد صالح، لاعب فريق وادي دجلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق وادي دجلة قيمتها 50000 جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.