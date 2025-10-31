المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صدمة تهدد الأحمر.. لماذا عوقبت جماهير الأهلي بعد مباراة بتروجت؟ (نص اللائحة)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:44 م 31/10/2025
جماهير الأهلي

جماهير الأهلي

أصدرت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الـ 12، والتي جاء أبرزها ضد بعض جماهير النادي الأهلي، بسبب السباب الجماعي لحكم مباراة بتروجت الماضية.

وكشفت رابطة الأندية، عن منع المتواجدين في المقصورة من جماهير الأهلي، من الحضور مباراتين وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 200 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة ورمي زجاجات بإتجاه محمود بسيوني حكم المباراة.

وجاءت عقوبة جماهير الأهلي مضاعفة عن العقوبة السابقة التي وقعت ضدهم من قبل، بسبب تكرار السباب الجماعي للمرة الثالثة هذا الموسم، وفقًا للائحة رابطة الأندية المحترفة.

وأصبح الأهلي مهددًا بحرمانه من جماهيره، حال تكراره مخالفة السباب الجماعي من الجماهير للمرة الرابعة هذا الموسم.

وتنص اللائحة على أنه حال تكرار السباب الجماعي من جانب الجماهير، 4 مرات خلال الموسم، يتم توقيع عقوبة على النادي، بخوض مباراة وحيدة بدون جمهور، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى ربع مليون جنيه.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من المسابقة المحلية.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي جماهير الأهلي رابطة الأندية

