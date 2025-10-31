أكد الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لنادي الخلود السعودي، وجود مفاوضات مع نادي الزمالك لتولي قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويتجه نادي الزمالك، إلى إقالة البلجيكي يانيك فيريرا، من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 4 جولات من الدوري المصري.

وقال بن زكري في تصريحات خاصة ليلا كورة: "هناك اتصالات بالفعل مع نادي الزمالك، لم نصل لاتفاق حتى الآن، وننتظر ما سيحدث".

وأوضح مصدر ليلا كورة في وقت سابق، أنه من المنتظر أن يقود أحمد عبد الرؤوف مهمة تدريب الفريق الأبيض، بشكل رسمي في المواجهة المقبلة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، لحين حسم هوية المدير الفني الجديد.

وكان نادي الزمالك قد واصل مسلسل نزيف النقاط في مسابقة الدوري المصري الممتاز، للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما تعادل في ثلاث لقاءات وتلقى الهزيمة في مواجهة وحيدة خلال تلك الفترة، أمام غريمه التقليدي الأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 19 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و4 تعادلات.