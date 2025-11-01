أعلن نادي الزمالك، توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا مدرب الفريق، ليرحل عن النادي الأبيض بشكل رسمي.

يلا كورة كان قد نشر في وقت سابق، أن الزمالك أبلغ يانيك فيريرا بقرار الإقالة من تدريب الفريق.. طالع التفاصيل من هنا

رحيل فيريرا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وأشار بيان الزمالك، أنه تقرر تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأبيض، بعد توجيه الشكر ليانيك فيريرا.

وأكد الزمالك في بيانه، أن أحمد عبد الرؤوف سيقوم بتشكيل الجهاز الفني المعاون له، خاصة وأن الفريق مقبل خلال أيام على المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي المقرر لها في الإمارات، وسيتولى عبد الرؤوف قيادة الفريق بالبطولة.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، غد الأحد ثم يطير الإثنين إلى الإمارات، على أن يواجه بيراميدز يوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر، وينهي مشاركته بخوض مواجهة أخرى يوم 9 من نوفمبر الجاري.

وكان الزمالك سقط في فخ التعادل أمام نظيره البنك الأهلي (1-1)، في المباراة الأخيرة التي قادها يانيك فيريرا، أول أمس الخميس.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة.

جدير بالذكر أن فيريرا قاد الزمالك في 13 مباراة خلال فترة تواجده بالنادي الأبيض، حقق خلالهم الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين.