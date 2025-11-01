انتهت مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت بالتعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب "المحلة" في إطار الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026.

تشكيل غزل المحلة: عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - عموري - يحيى زكريا - معاذ عبد السلام - محمود مجدي - رشاد العرفاوي - سعيدو كيمبو - عماد ميهوب - جريندو.

تشكيل مودرن سبورت: محمد أبو جبل - مصطفى مطاوع - أحمد المزهود - علي فوزي - عماد حمدي - غنام محمد - أحمد يوسف - عبد الرحمن شيكا - محمد صبري - فيجيري - حسام حسن.

وشهدت المباراة إهدار علي فوزي ضربة جزاء لصالح فريق مودرن سبورت في الدقيقة (35) من زمن المباراة، ليُفرط الفريق في فرصة الفوز.

وبهذه النتيجة، أصبح فريق غزل المحلة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة مؤقتًا، في المقابل أصبح مودرن سبورت في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.