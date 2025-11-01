المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

تعادل جديد.. علي فوزي يهدر فرصة الفوز على غزل المحلة

محمد همام

كتب - محمد همام

04:27 م 01/11/2025
فريق غزل المحلة

فريق غزل المحلة - صورة أرشيفية

انتهت مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت بالتعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب "المحلة" في إطار الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026.

تشكيل غزل المحلة: عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - عموري - يحيى زكريا - معاذ عبد السلام - محمود مجدي - رشاد العرفاوي - سعيدو كيمبو - عماد ميهوب - جريندو.

تشكيل مودرن سبورت: محمد أبو جبل - مصطفى مطاوع - أحمد المزهود - علي فوزي - عماد حمدي - غنام محمد - أحمد يوسف - عبد الرحمن شيكا - محمد صبري - فيجيري - حسام حسن.

وشهدت المباراة إهدار علي فوزي ضربة جزاء لصالح فريق مودرن سبورت في الدقيقة (35) من زمن المباراة، ليُفرط الفريق في فرصة الفوز.

وبهذه النتيجة، أصبح فريق غزل المحلة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة مؤقتًا، في المقابل أصبح مودرن سبورت في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

الدوري المصري غزل المحلة مودرن سبورت

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

التعليقات

مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
تشيلسي

تشيلسي

4

سقوط لوكاس بيرجفال لاعب توتنهام على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة ونزول الجهاز الطبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
