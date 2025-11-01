المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 1
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

0 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"حالة من الاستسلام".. حارس إنبي يكشف عن صدمته من أداء كبار الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:37 م 01/11/2025
حارس إنبي

عبدالرحمن سمير حارس إنبي

أكد عبدالرحمن سمير حارس نادي إنبي أن لاعبي الأهلي كانوا في حالة من الاستسلام خلال المواجهة التي جمعتهما في شهر سبتمبر الماضي بالدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع إنبي يوم 14 سبتمبر الماضي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وأدار الأهلي في هذه المباراة المدرب المؤقت السابق عماد النحاس بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

لقطات من مباراة إنبي والأهلي (صور)

وقال حارس إنبي في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "عندما واجهنا الأهلي في الدوري شعرنا بوجود حالة من الاستسلام لدى لاعبي الأهلي الكبار، ليس هذا هو الأهلي الذي يمكنه أن يسجل هدف واثنين وثلاثة".

وأضاف: "لم أتلق خلال المباراة كرات خطيرة كثيرة، بصراحة استغربت أداء لاعبي الأهلي، ونحن استغلينا ذلك جيدًا، ولم نستسلم وتعادلنا في النهاية".

وتابع: "كنا نقدر نكسب الأهلي بسهولة في هذه المباراة، البعض قد يختلف معي ولكن إذا رأيتم حالة الأهلي بهذا الشكل أكيد سنفكر في تحقيق الفوز".

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يقع إنبي سادسًا برصيد 18 نقطة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي الدوري المصري ترتيب الدوري المصري مباريات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيرنلي

بيرنلي

0 2
أرسنال

أرسنال

46

بداية الشوط الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg