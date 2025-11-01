أكد عبدالرحمن سمير حارس نادي إنبي أن لاعبي الأهلي كانوا في حالة من الاستسلام خلال المواجهة التي جمعتهما في شهر سبتمبر الماضي بالدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع إنبي يوم 14 سبتمبر الماضي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وأدار الأهلي في هذه المباراة المدرب المؤقت السابق عماد النحاس بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

لقطات من مباراة إنبي والأهلي (صور)

وقال حارس إنبي في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "عندما واجهنا الأهلي في الدوري شعرنا بوجود حالة من الاستسلام لدى لاعبي الأهلي الكبار، ليس هذا هو الأهلي الذي يمكنه أن يسجل هدف واثنين وثلاثة".

وأضاف: "لم أتلق خلال المباراة كرات خطيرة كثيرة، بصراحة استغربت أداء لاعبي الأهلي، ونحن استغلينا ذلك جيدًا، ولم نستسلم وتعادلنا في النهاية".

وتابع: "كنا نقدر نكسب الأهلي بسهولة في هذه المباراة، البعض قد يختلف معي ولكن إذا رأيتم حالة الأهلي بهذا الشكل أكيد سنفكر في تحقيق الفوز".

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يقع إنبي سادسًا برصيد 18 نقطة.