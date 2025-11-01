المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
السابعة في الدوري هذا الموسم.. علي فوزي يهدر ركلة جزاء لمودرن أمام غزل المحلة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:18 م 01/11/2025
مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

أهدر علي فوزي الظهير الأيمن لنادي مودرن سبورت، ركلة جزاء لصالح فريقه، في الشوط الأول من مواجهة غزل المحلة، المقامة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واحتسب الحكم إبراهيم محمد ركلة جزاء لصالح مودرن، عقب العودة لتقنية الفيديو، بداعي لمسة يد على مدافع غزل المحلة.

وتولى علي فوزي المتخصص مهمة تنفيذ الركلة في الدقيقة 35، لكنه سدد الكرة بغرابة فوق الرابعة.

وأصبحت هذه هي ركلة الجزاء السابعة التي يهدرها اللاعبين في الدوري المصري هذا الموسم، بينما أضاع علي فوزي ركلة جزاء للمرة الأولى هذا الموسم بعدما سجل ركلتين سابقتين، ورفع رصيده إلى 4 ركلات جزاء مهدرة عبر مسيرته.

وتعد هذه هي ركلة الجزاء الثانية التي تهدر في مباريات غزل المحلة هذا الموسم، بعد الركلة التي أضاعها محمد عبد اللطيف جريندو مهاجم الغزل ضد سموحة من قبل.

وضمت قائمة اللاعبين الذين أهدروا ركلات جزاء هذا الموسم كلا من: جريندو، عمرو سعداوي، محمود أبو جودة، محمد حمدي زكي، عمرو السولية، حسام أشرف وعلي فوزي.

مباراة مودرن سبورت القادمة
غزل المحلة مودرن سبورت علي فوزي

