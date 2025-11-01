يغيب 3 لاعبين من نجوم المصري البورسعيدي عن موقعة إثبات الذات أمام الأهلي، مساء غدٍ الأحد، لأسباب تتنوع بين الإصابة والإيقاف.

ويلتقي الفريقان على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ13 من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

موقعة إثبات الذات أمام الأهلي

تضم جميع أندية الدوري المصري لاعبين دافعوا يومًا عن شعار الأهلي.

ويملك المصري في قائمة المدرب التونسي نبيل الكوكي 5 لاعبين سبق لهم ارتداء قميص الأهلي، دون أن ينجح أي منهم في تحقيق النجاحات الفردية المأمولة، لذا يأملون بالطبع في إثبات الذات أمام فريقهم السابق.

وقضى عمرو السعداوي وصلاح محسن وميدو جابر وكريم بامبو وعمر الساعي جزءًا من مسيرتهم مع كرة القدم بين صفوف الأهلي.

3 غيابات

لسوء حظ المصري البورسعيدي، يغيب الثلاثي صلاح محسن وميدو جابر وكريم بامبو أمام الأهلي.

ويفقد المصري خدمات صلاح محسن بسبب الإيقاف، إثر تراكم البطاقات الصفراء، بينما يعاني ميدو جابر وكريم بامبو الإصابة، الأول لديه مشكلة في الرباط الخارجي بالركبة اليسرى، والأخير يشكو من تمزق في الأربطة.

ومع غياب الثلاثي، يبحث عمرو السعداوي عن إثبات خطأ الأهلي في الاستغناء عن خدماته في 2019 مجانًا.

ولعب السعداوي 6 دقائق فقط مع الفريق الأول بالأهلي، قبل أن يغادر معارًا نحو طنطا ثم الجونة الذي اشترى خدماته دون أي مقابل مادي في 2019، لذا يأمل الظهير الأيسر بالتأكيد في تقديم أفضل مستوى ممكن غدًا.

من جانبه، خاض عمر الساعي 290 دقيقة فقط خلال موسم كامل مع الأهلي في 2024-2025 دون أن يسجل أو يصنع، ليرحل معارًا في الصيف نحو المصري.

واستطاع الساعي أن يسجل 4 أهداف في 11 مباراة خاضها في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، فيما سيسعى إلى إضافة هدف جديد ضد فريقه الأصلي، الأهلي.