قائمة الأهلي.. عودة مروان عطية وكوكا.. واستبعاد بن رمضان أمام المصري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:49 م 01/11/2025
الأهلي - الاهلي

الأهلي

المصور: محمد معروف

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي المرتقبة في الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمصري في الثامنة مساء غدٍ الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي عودة مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بعدما غاب الثنائي في اللقاء الماضي ضد بتروجت بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويغيب محمد علي بن رمضان لشعوره بإجهاد عضلي، ومصطفى العش عن مباراة المصري.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

وجاءت قائمة الأهلي ضد المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، أشرف بنشرقي، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر

الهجوم: نيتس جراديشار، محمد عبد الله

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي ترتيب الدوري المصري محمد علي بن رمضان مباريات الأهلي الاهلي والمصري الاهلي ضد المصري

