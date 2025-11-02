حصل محمد أشرف روقا لاعب نادي حرس الحدود، على حكم ضد نادي الزمالك في قضية مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وتقدم روقا بشكوى ضد نادي الزمالك، للحصول على مستحقاته البالغة 5 ملايين جنيها بجانب مطالبته بتعويض عن الموسم الماضي نتيجة الضرر الذي وقع عليه.. طالع التفاصيل من هنا

وحصل يلا كورة، على نسخة من القرار الذي جاء فيه، أن لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، أكدت على أحقية روقا في الحصول على 5 ملايين و2361 جنيه من نادي الزمالك.

ورحل روقا عن نادي الزمالك في شهر أغسطس 2024، بعدما قضى 7 سنوات على ذمة النادي.

وتخلل الـ 7 سنوات مع نادي الزمالك روقا، 3 إعارات مختلفة، قبل أن يستقر في الفريق منذ بداية موسم 2020.

وكان روقا قد انضم إلى نادي الزمالك، مطلع موسم 2017، قادمًا من نادي طلائع الجيش.

وشارك روقا في 124 مباراة مع الزمالك، حيث سجل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وانضم روقا إلى نادي طلائع الجيش مطلع الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.