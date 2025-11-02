المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

روقا يحصل على حكم ضد الزمالك بـ 5 ملايين جنيه (مستند)

محمد خيري

كتب - محمد خيري

02:03 م 02/11/2025
محمد أشرف روقا

روقا

حصل محمد أشرف روقا لاعب نادي حرس الحدود، على حكم ضد نادي الزمالك في قضية مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وتقدم روقا بشكوى ضد نادي الزمالك، للحصول على مستحقاته البالغة 5 ملايين جنيها بجانب مطالبته بتعويض عن الموسم الماضي نتيجة الضرر الذي وقع عليه.. طالع التفاصيل من هنا

وحصل يلا كورة، على نسخة من القرار الذي جاء فيه، أن لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، أكدت على أحقية روقا في الحصول على 5 ملايين و2361 جنيه من نادي الزمالك.

 ورحل روقا عن نادي الزمالك في شهر أغسطس 2024، بعدما قضى 7 سنوات على ذمة النادي.

وتخلل الـ 7 سنوات مع نادي الزمالك روقا، 3 إعارات مختلفة، قبل أن يستقر في الفريق منذ بداية موسم 2020.

وكان روقا قد انضم إلى نادي الزمالك، مطلع موسم 2017، قادمًا من نادي طلائع الجيش.

وشارك روقا في 124 مباراة مع الزمالك، حيث سجل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وانضم روقا إلى نادي طلائع الجيش مطلع الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.

 

 

الزمالك الدوري المصري اتحاد الكرة حرس الحدود روقا شكوى الزمالك

