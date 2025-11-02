حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على حساب الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن حسابات الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري.

ونجح فريق بيراميدز في استغلال النتائج الإيجابية الأخيرة من أجل إكمالها، حيث تحقق الفوز على حساب الاتحاد السكندري، ليواصل الفريق السماوي طريق الانتصارات من أجل الوصول للصدارة محليًا.

ويعتبر فريق بيراميدز أقل الفرق خوضًا للمباريات على مستوى بطولة الدوري، حيث خاض "السماوي" تسع مباريات ليجمع 20 نقطة، محتلاً الترتيب الرابع.

تقدم فريق بيراميدز في النتيجة عن طريق مروان حمدي في الدقيقة (12)، ثم سجل أحمد عاطف "قطة" الهدف الثاني في الدقيقة (80).

قلص فريق الاتحاد النتيجة عن طريق كريم الديب في الدقيقة (85) من علامة الجزاء.

ومن المقرر أن يخوض فريق بيراميدز تحديًا جديدًا مساء الخميس المقبل عندما يلاقي الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر، الذي سيُقام في دولة الإمارات.

في المقابل، توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز الـ20، حيث خاض "زعيم الثغر" 12 مباراة.

لمعرفة ترتيب الدوري كاملاً.. اضغط هنا