المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل السوبر.. بيراميدز يهزم الاتحاد ويواصل الزحف نحو الصدارة

محمد همام

كتب - محمد همام

07:13 م 02/11/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز - صورة أرشيفية

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على حساب الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن حسابات الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري.

ونجح فريق بيراميدز في استغلال النتائج الإيجابية الأخيرة من أجل إكمالها، حيث تحقق الفوز على حساب الاتحاد السكندري، ليواصل الفريق السماوي طريق الانتصارات من أجل الوصول للصدارة محليًا.

ويعتبر فريق بيراميدز أقل الفرق خوضًا للمباريات على مستوى بطولة الدوري، حيث خاض "السماوي" تسع مباريات ليجمع 20 نقطة، محتلاً الترتيب الرابع.

تقدم فريق بيراميدز في النتيجة عن طريق مروان حمدي في الدقيقة (12)، ثم سجل أحمد عاطف "قطة" الهدف الثاني في الدقيقة (80).

قلص فريق الاتحاد النتيجة عن طريق كريم الديب في الدقيقة (85) من علامة الجزاء.

ومن المقرر أن يخوض فريق بيراميدز تحديًا جديدًا مساء الخميس المقبل عندما يلاقي الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر، الذي سيُقام في دولة الإمارات.

في المقابل، توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز الـ20، حيث خاض "زعيم الثغر" 12 مباراة.

لمعرفة ترتيب الدوري كاملاً.. اضغط هنا

السوبر المصري الزمالك الدوري المصري الاتحاد السكندري بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصري

المصري

6

تمريرة من ديانج لكن جراديشار لم يلحق بها وخرجت إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

2 0
إلتشي

إلتشي

32

فرينكي دي يونج سدد من خارج منطقة الجزاء وكرته اصطدمت في الدفاع ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
بورنموث

بورنموث

70

عرضية لبورنموث ويقابلها ماركوس تافيرنييه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وتمر بعيدة عن المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg