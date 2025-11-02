المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة بيزيرا وصبحي وفتوح

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

07:48 م 02/11/2025
خوان ألفينا بيزيرا

خوان بيزيرا

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي خوان بيزيرا ومحمد صبحي وأحمد فتوح، لاعبي الفريق خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم الأحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.

وأكد الجهاز الطبي أن البرازيلي خوان بيزيرا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لبعض الفحوصات لتحديد حجم الإصابة.

وأضاف الجهاز الطبي أن محمد صبحي شعر بإجهاد عضلي، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله وتم الاطمئنان على حالته.

بينما تعرض أحمد فتوح لالتحام قوي خلال اللقاء، وتم الاطمئنان على اللاعب الذي أصبحت حالته الآن مستقرة.

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

مباراة طلائع الجيش القادمة
الزمالك الدوري المصري خوان بيزيرا

