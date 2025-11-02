المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تجنبًا للبروتوكول الطبي.. يلا كورة يكشف سبب عدم استبدال فتوح أمام طلائع الجيش

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

09:26 م 02/11/2025
فتوح

أحمد فتوح

كشف مصدر بنادي الزمالك سر تحفظ الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على القيام بتغيير سادس عقب إصابة أحمد فتوح لاعب الفريق في الرأس خلال مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري.

وتفوق نادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وتعرض أحمد فتوح للإصابة خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، نتيجة التحام قوي حدث أثناء سير اللقاء، إلا أن الجهاز الطبي للزمالك أكد ان حالة اللاعب مستقرة.

سبب عدم استبدال فتوح

أكد مصدر في تصريحات لـ"يلا كورة" أن الجهاز الطبي لنادي الزمالك حرص على الاطمئنان على حالة فتوح فور إصابته، مشيرًا إلى أن عدم اللجوء للتغيير السادس للفريق في المباراة جاء بسبب إجراءات لاحقة كان سيتطلب حدوثها.

وأوضح المصدر أن استبدال فتوح كان سيتطلب خضوعه لبروتوكول طبي خاص بإصابات الرأس والاشتباه بالارتجاج، وهو ما كان سيؤدي لغيابه لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام إذا كان الارتجاج خفيفًا وهو ما كان سيبعده عن المباريات المقبلة للأبيض.

وأضاف المصدر ذاته أن الارتجاج الخفيف، يحتاج وفقًا للبروتوكول لمدة غياب من 7 إلى 10 أيام، في حين يحتاج الارتجاج المتوسط من 10 إلى 21 يومًا، وفي حالة الارتجاج الشديد أو فقدان الوعي يحدد الطبيب مدة الغياب وغالبًا لا تقل عن 21 يومًا.

وشدد المصدر أن الجهاز الطبي لنادي الزمالك اتفق مع الجهاز الفني على خروج فتوح وعدم استكماله المباراة دون الحاجة لإجراء تبديل سادس.

مباراة طلائع الجيش القادمة
الزمالك الدوري المصري طلائع الجيش أحمد فتوح

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

