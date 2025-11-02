أبعد الحارس محمود حمدي كرة من على خط مرمى النادي المصري أمام الأهلي، ليحرم السلوفيني نييتس جراديشار من هدف محقق في الشوط الأول من المباراة الجارية ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والمصري على ملعب برج العرب في الإسكندرية، مساء اليوم الأحد.

فرصة جراديشار في مباراة الأهلي ضد المصري

أرسل المالي آليو ديانج كرة عرضية داخل منطقة الجزاء إلى جراديشار، عند حدود الدقيقة 30، ليحولها الأخير بتسديدة ضعيفة نحو القائم الأيمن، حيث ارتطمت به قبل أن ترتد، ليبعدها الحارس بصعوبة من على خط المرمى.

كرة جراديشار كان من الواضح أنها لم تعبر خط المرمى بكامل محيطها، كما يشير قانون كرة القدم، فيما أيد الـVAR قرار الحكم أمين عمر بمواصلة اللعب دون الحاجة إلى مراجعة اللقطة عبر شاشات تقنية الفيديو.

قانون اللعبة

يشترط مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في قانونه رقم 10 أن تعبر الكرة خط المرمى بكامل محيطها قبل احتسابها هدفًا.

وينص هذا القانون بحسب ما نشر عبر موقع IFAB الرسمي: "تحتسب الكرة هدفًا عندما تتجاوز بكامل محيطها خط المرمى بين القائمين وأسفل العارضة، بشرط ألا يكون قد وقع خرق لقوانين اللعبة من الفريق المسجل قبل ذلك".

ولا يستخدم الدوري المصري ما يعرف بـ"تقنية خط المرمى" المعتمدة في عدد كبير من الدوريات في أنحاء العالم، أبرزها الإنجليزي.

وترسل تقنية خط المرمى إشعارًا فوريًا إلى الساعة التي يرتديها الحكم، لتؤكد له صحة الهدف إذا عبرت الكرة خط المرمى بالكامل، إذ تعمل بتقنيات حديثة تجعل القرار صحيحًا بنسبة 100% دون الحاجة إلى الـVAR.