فشل طوفان محاولات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فك طلاسم مباراته ضد المصري البورسعيدي، لتنتهي بالتعادل السلبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تعادل الأهلي مع المصري البورسعيدي، رفع رصيده إلى 23 نقطة، ليعود للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب السقوط في فخ التعادل للمرة الخامسة هذا الموسم.

بينما المصري البورسعيدي أصبح رصيده 20 نقطة بعد التعادل، ليصبح بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

أحداث مباراة الأهلي ضد المصري

فرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة خلال الشوط الأول الذي جاء من طرف واحد، حيث جاء التهديد الأول من تسديدة عن طريق محمود تريزيجيه في منتصف المرمى.

وكانت أولى المحاولات الخطيرة، عن طريق نييتس جراديشار الذي أهدر فرصة التقدم من لعبة انفراد في الدقيقة 16، وبعدها مباشرة حصل زيزو على مخالفة، وسدد كرة زاحفة وجدت محمود حمدي ليبعدها إلى ركنية.

تعملق محمود حمدي استمر خلال الشوط الأول، بعدما تصدى لكرة مقصية من جراديشار، ثم مرة أخرى المهاجم السلوفيني تلقى تمريرة أمام المرمى، لكنه سددها ضعيفة، ارتطمت في القائم ثم تصدى لها الحارس من على خط المرمى، في الدقيقة 30.

من على خط المرمى محمود حمدي حارس المصري ينقذ مرماه من هدف محقق لـ جراديشار

وأضطر نبيل الكوكي لإجراء تغيير اضطراري على تشكيل المصري بخروج أحمد عيد المصاب ودخول كريم العراقي.

وخلال الوقت بدل من الضائع خلال الشوط الأول، ضيع طاهر محمد طاهر فرصة التقدم بعدما سدد كرة أعلى المرمى، وبعده مباشرة سدد أحمد زيزو كرة بيساره أعلى مرمى محمود حمدي.

انطلق الشوط الثاني بتغيير في تشكيل الأهلي، بخروج طاهر محمد طاهر ودخول أحمد عبد القادر، ثم تواصل الضغط لكن دون جدوى أو تغيير في النتيجة من جانب لاعب المارد الأحمر.

وهدد محمد هاني بتسديدة قوية في أولى المحاولات خلال الشوط الثاني، الذي شهد استمرار السيطرة من جانب الأهلي، لكنها وجدت محمود حمدي في المكان.

وتدخل ييس توروب المدير الفني للأهلي، وأجرى تغييرين بدخول أشرف بنشرقي ومحمد شكري، بدلًا من محمود تريزيجيه وأليو ديانج.

في الدقيقة 71، كاد يتسبب محمد الشناوي في ركلة جزاء على الأهلي، بعدما عرقل لاعب المصري، لكن اللعبة في بدايتها كانت تسلل، ليتراجع أمين عمر ويحتسب ركلة حرة غير مباشرة.

وأجرى توروب تغييرًا جديدًا في تشكيل الأهلي، بدخول محمد عبد الله بدلًا من نييتس جراديشار، في الدقيقة 76، قبل أن يتدخل مرة أخرى ويشرك محمد مجدي أفشة مقابل استبدال أحمد نبيل كوكا.

انطلق محمد عبدالله في هجمة مرتدة بعدما قطع الكرة بالقرب من وسط الملعب، ثم مرر الكرة لأشرف بنشرقي، لكن الأخير لم يتمكن من تسديدها بعدما أغلق حارس المصري زاوية التسديد أمامه.

مرة أخرى كان محمد عبد الله مصدر الخطورة من الأهلي، وكاد يسجل الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لكنه أهدر الفرصة الأخطر وسددها بجوار المرمى.

وحصل أحمد زيزو على ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 من عمر مباراة الأهلي ضد المصري، بعد جذبه من القميص داخل منطقة الجزاء، لكنه أهدر ركلة الجزاء بغرابة بعدما ارتطمت في القائم الأيسر وذهبت خارج المرمى.

في النهاية، لم يتمكن الأهلي من تحقيق الانتصار أمام المصري البورسعيدي، بعد 22 محاولة على مدار اللقاء، بالإضافة إلى ركلة الجزاء التي أهدرها أحمد زيزو.