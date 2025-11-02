المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

1 0
21:45
روما

روما

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
21:45
ليون

ليون

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00
بتروجت

بتروجت

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ترتيب الدوري المصري.. سيراميكا يتمسك بالصدارة.. والأهلي يعود للمركز الثاني

محمد همام

كتب - محمد همام

10:12 م 02/11/2025
فريق سيراميكا كليوباترا

فريق سيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة اليوم الأحد بين الأهلي والمصري البورسعيدي بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" بالإسكندرية ضمن حسابات الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري.

وشهدت الجولة ذاتها عودة الزمالك للانتصارات على حساب فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-1، في المقابل انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا بفوزه على بتروجت بنتيجة 2-1.

كما حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، إلا أن الفريق "السماوي" خاض 9 مباريات فقط.

وأصبح ترتيب الأربعة الكبار كما يلي:

سيراميكا كليوباترا (26 نقطة) من 12 مباراة

الأهلي (23 نقطة) من 12 مباراة

الزمالك (22 نقطة) من 12 مباراة

بيراميدز (20 نقطة) من 9 مباريات

لمعرفة ترتيب الدوري المصري كاملاً.. اضغط هنا

الأهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري

