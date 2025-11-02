انتهت مباراة اليوم الأحد بين الأهلي والمصري البورسعيدي بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" بالإسكندرية ضمن حسابات الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري.

وشهدت الجولة ذاتها عودة الزمالك للانتصارات على حساب فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-1، في المقابل انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا بفوزه على بتروجت بنتيجة 2-1.

كما حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، إلا أن الفريق "السماوي" خاض 9 مباريات فقط.

وأصبح ترتيب الأربعة الكبار كما يلي:

سيراميكا كليوباترا (26 نقطة) من 12 مباراة

الأهلي (23 نقطة) من 12 مباراة

الزمالك (22 نقطة) من 12 مباراة

بيراميدز (20 نقطة) من 9 مباريات

